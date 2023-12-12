«Позорный фарс»: В США не хотят слушать Зеленского

Американский сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США «позорным фарсом», конгрессмен Ли заявил о нежелании слушать украинского лидера, а ино-СМИ пестрят строками сомнения в помощи Киеву из-за грядущих выборов президента США. 

Американский сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс считает визит президента Украины Владимира Зеленского в США «позорным фарсом». Он выразил несогласие с желанием некоторых парламентариев предоставить Зеленскому «очередные миллиарды долларов американских налогоплательщиков».

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«Зеленский приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь», — отметил политик.

Financial Times пишет, что президент Украины приехал в решающий для его страны момент после провала контрнаступления ВСУ, однако его просьбы рискуют получить отрицательный ответ из-за некоторых республиканцев в Конгрессе, поддерживающих экс-президента США Дональда Трампа и «окопавшихся» против помощи Киеву.

Конгрессмен Майк Ли заявил, что сенаторы не станут слушать указаний Зеленского. По его словам, существует множество закономерных причин не соглашаться с украинским президентом, а забота об американских интересах в обязанности гостя не входит.

«Но в наши входит, и мы не станем выполнять его указаний», - подчеркнул сенатор.

Конгресс США не будет рассматривать запрос о помощи Киеву, несмотря на приезд Зеленского

В Киеве надеются, что деньги из США продолжат поступать если не в этом году, то в начале следующего, пишет The Economist. Однако в преддверии выборов президента США политики боятся отвадить избирателей расходами на иностранные конфликты. Кроме этого, сохраняется необходимость согласовывать расходы во избежание шатдауна.

Зеленский уже успел встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, конечно же, пообещал продолжить наполнять Украину оружием и миллиардами долларов.

«Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО», - сказал он.

Глава Пентагона заключил, что Украина представляет большое значение не только для безопасности США, но и в целом для глобальной безопасности в XXI веке.

Зеленский в США начал просить оружие и ругать Конгресс

Ранее стало известно, что Конгресс США не будет рассматривать запрос о помощи Киеву, несмотря на приезд президента Украины. До этого Зеленский уже жестко раскритиковал Конгресс за затягивание согласования дальнейшей помощи Украине.

Американская New York Times в свою очередь сообщала, что США и Украина заняты разработкой новой военной стратегии. Отмечается, что для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии.

Зеленский 12 декабря встретится с американским лидером Джо Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. В расписании 13 и 14 декабря не значится вопрос о новой помощи для Киева. С 15 декабря американская Палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января.

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ФОТО: youtube.com/NATO
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