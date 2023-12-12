«Позорный фарс»: В США не хотят слушать Зеленского

«Зеленский приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь», — отметил политик.

Financial Times пишет, что президент Украины приехал в решающий для его страны момент после провала контрнаступления ВСУ, однако его просьбы рискуют получить отрицательный ответ из-за некоторых республиканцев в Конгрессе, поддерживающих экс-президента США Дональда Трампа и «окопавшихся» против помощи Киеву.

Конгрессмен Майк Ли заявил, что сенаторы не станут слушать указаний Зеленского. По его словам, существует множество закономерных причин не соглашаться с украинским президентом, а забота об американских интересах в обязанности гостя не входит.

«Но в наши входит, и мы не станем выполнять его указаний», - подчеркнул сенатор.