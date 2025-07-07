Лула обвинил Трампа в безответственности за угрозы пошлинами странам БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС, сочтя их безответственными. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита объединения.
По словам Лулы, если США намерены применять тарифные меры, другие государства также имеют право на зеркальный ответ в рамках принципа взаимности. Он подчеркнул, что угрозы в адрес суверенных стран, озвученные через социальные сети, недопустимы для главы государства.
Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10% без исключений.
На следующий день советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в комментарии журналистам предупредил, что подобные меры могут обернуться экономическими потерями для самих США, заявив, что Вашингтон «выстрелит себе в ногу», если решится на такие шаги, передает «Радиоточка НСН».
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