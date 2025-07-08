СМИ: Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС

Журналисты, работающие на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, отреагировали аплодисментами на слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который посоветовал главе США Дональду Трампу не вмешиваться в бразильские внутренние дела, сообщает РИА Новости.

Трамп пригрозил ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

«У этой страны есть законы, правила и хозяин - бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», - заявил бразильский лидер.

Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10% без исключений. По словам Лулы, если США намерены применять тарифные меры, другие государства также имеют право на зеркальный ответ в рамках принципа взаимности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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