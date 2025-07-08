СМИ: Старовойт купил электромобиль Tesla за полтора месяца до смерти

Покончивший с собой бывший министр транспорта России Роман Старовойт за полтора месяца до смерти купил автомобиль Tesla, сообщает РИА Новости.

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Машина Tesla Model X последний раз сменила владельца 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года по конец мая 2025 года у автомобиля был другой владелец.

Именно в этом автомобиле было найдено тело Старовойта. Ранее его увезли с места трагедии на ритуальном транспорте. Следственные органы рассматривают версию самоубийства в качестве основной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
ТЕГИ:АвтомобильМинтрансСамоубийство

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