СМИ: Старовойт купил электромобиль Tesla за полтора месяца до смерти
8 июля 202500:01
Покончивший с собой бывший министр транспорта России Роман Старовойт за полтора месяца до смерти купил автомобиль Tesla, сообщает РИА Новости.
Машина Tesla Model X последний раз сменила владельца 20 мая 2025 года. До этого с июля 2018 года по конец мая 2025 года у автомобиля был другой владелец.
Именно в этом автомобиле было найдено тело Старовойта. Ранее его увезли с места трагедии на ритуальном транспорте. Следственные органы рассматривают версию самоубийства в качестве основной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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