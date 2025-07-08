МИД Франции: ЕС намерен ввести самые жесткие антироссийские санкции с 2022 года
8 июля 202500:17
Европейский союз готовится ввести самые жесткие санкции в отношении России с 2022 года, сообщил в эфире телеканала LCI глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, Евросоюз координирует усилия с сенаторами США. Работа ведется на основе французских предложений. Дипломат отметил, что ограничения затронут нефтяные доходы Москвы, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают РФ в обходе ограничительных мер.
Ранее Словакия заблокировала новые санкции ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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