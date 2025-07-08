СМИ: Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины
8 июля 202501:33
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в правительстве, сообщает Financial Times.
По данным издания, он хочет укрепить свой контроль над кабмином.
Ранее стало известно, что в Киеве царит атмосфера заговоров. Это происходит из-за Ермака, который контролирует 85% информации, достигающей главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины
- Медведев ответил на угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС
- СМИ: Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС
- МИД Франции: ЕС намерен ввести самые жесткие антироссийские санкции с 2022 года
- СМИ: Старовойт купил электромобиль Tesla за полтора месяца до смерти
- Лула обвинил Трампа в безответственности за угрозы пошлинами странам БРИКС
- В Воронеже возбуждено дело об истязании детей после сообщений в соцсетях
- Отец Илона Маска заявил о желании посетить новые регионы России
- Белый дом объяснил приостановку военной помощи Украине плановой проверкой
- Тела пожилой пары и их сына обнаружили в квартире в Ростове