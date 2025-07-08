СМИ: Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в правительстве, сообщает Financial Times.

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По данным издания, он хочет укрепить свой контроль над кабмином.

Ранее стало известно, что в Киеве царит атмосфера заговоров. Это происходит из-за Ермака, который контролирует 85% информации, достигающей главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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