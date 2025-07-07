Белый дом объяснил приостановку военной помощи Украине плановой проверкой

США временно приостановили поставки вооружений Украине в рамках стандартной процедуры проверки военной помощи, которую проводит Пентагон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале администрации США.

Отвечая на вопрос журналистов о том, связано ли решение с личной позицией президента Дональда Трампа, представитель Белого дома подчеркнула, что речь идет о регулярной оценке объемов и структуры американской помощи, осуществляемой не только в отношении Украины, но и в целом по всем регионам.