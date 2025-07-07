Белый дом объяснил приостановку военной помощи Украине плановой проверкой

США временно приостановили поставки вооружений Украине в рамках стандартной процедуры проверки военной помощи, которую проводит Пентагон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале администрации США.

Отвечая на вопрос журналистов о том, связано ли решение с личной позицией президента Дональда Трампа, представитель Белого дома подчеркнула, что речь идет о регулярной оценке объемов и структуры американской помощи, осуществляемой не только в отношении Украины, но и в целом по всем регионам.

Отказ США от помощи может ослабить оборону Украины

Информация о приостановке поставок ряда видов вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot, появилась 1 июля в публикациях Politico и NBC. Позднее эти сообщения подтвердили в администрации США, уточнив, что пауза связана с необходимостью инвентаризации запасов вооружений в американских арсеналах.

В то же время, издание The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что речь может идти о полной приостановке всей военной помощи, а не только отдельных поставок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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