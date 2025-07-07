Тела пожилой пары и их сына обнаружили в квартире в Ростове

В одной из квартир Ростова-на-Дону были найдены мертвыми трое членов одной семьи — пожилая супружеская пара и их 40-летний сын. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК по региону.

По данным ведомства, тела 63-летнего мужчины, его 65-летней супруги и их сына были обнаружены 6 июля в квартире по переулку Суздальский. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК — «причинение смерти по неосторожности».