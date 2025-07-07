Отец Илона Маска заявил о желании посетить новые регионы России

Эррол Маск, инженер и отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил о намерении в будущем посетить регионы, вошедшие в состав России. Об этом он сообщил в эфире проекта «Центральный канал» на платформе VK Видео.

По его словам, ему было бы интересно своими глазами увидеть территории, которые «воссоединились с Россией». В частности, он не исключил возможности поездки в Донецк.