Отец Илона Маска заявил о желании посетить новые регионы России

Эррол Маск, инженер и отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил о намерении в будущем посетить регионы, вошедшие в состав России. Об этом он сообщил в эфире проекта «Центральный канал» на платформе VK Видео.

По его словам, ему было бы интересно своими глазами увидеть территории, которые «воссоединились с Россией». В частности, он не исключил возможности поездки в Донецк.

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Эррол Маск рассказал, что на одной из встреч слышал выступление главы МИД России Сергея Лаврова, в ходе которого тот заявил, что на западе Украины жителей восточных регионов называют «существами», которых нужно уничтожить. По словам Маска, подобное отношение ему показалось недопустимым и вызвало у него сильное неприятие.

Инженер ранее побывал в Москве в начале июня, где принял участие в мероприятии «Форум будущего 2050», передает «Радиоточка НСН».

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