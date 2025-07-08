Медведев ответил на угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС

Так он отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС. «Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. Итак, мы все делаем правильно!», - указал Медведев.

Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что любая страна, поддерживающая «антиамериканскую» политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10% без исключений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

