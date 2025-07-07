В Воронеже возбуждено дело об истязании детей после сообщений в соцсетях

Следственное управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту возможного истязания малолетних в Железнодорожном районе города. Поводом стали публикации в местных СМИ и соцсетях, в которых говорилось о жестоком обращении с детьми. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

По данным из открытых источников, жители района утверждали, что отец якобы избивает детей колючим шнуром.