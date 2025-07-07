В Воронеже возбуждено дело об истязании детей после сообщений в соцсетях

Следственное управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту возможного истязания малолетних в Железнодорожном районе города. Поводом стали публикации в местных СМИ и соцсетях, в которых говорилось о жестоком обращении с детьми. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

По данным из открытых источников, жители района утверждали, что отец якобы избивает детей колючим шнуром.

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Помимо этого, сообщалось, что в семье четверо детей, которые, по словам очевидцев, живут в антисанитарных условиях — спят на одном матрасе, часто бывают грязными, голодными и выходят из квартиры через окно или выбегают на улицу без одежды.

В СК подтвердили, что по этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 117 УК (истязание). В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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