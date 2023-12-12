Полянский: выпрошенное Зеленским оружие будет перемолото ВС России

Сколько бы оружия президент Украины Владимир Зеленский ни выклянчил во время своего визита в США, все оно будет либо перемолото Вооруженными силами России, либо брошено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совета Безопасности ООН первого заместителя постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского.

Зеленский в США начал просить оружие и ругать Конгресс

По словам дипломата, глава Украины просит оружие в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США». Как указал Полянский, «тонущая» власть в Киеве «может затянуть в воронку» и партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Украинский лидер уже жестко раскритиковал американский Конгресс за затягивание согласования дальнейшей помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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