По словам дипломата, глава Украины просит оружие в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США». Как указал Полянский, «тонущая» власть в Киеве «может затянуть в воронку» и партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Украинский лидер уже жестко раскритиковал американский Конгресс за затягивание согласования дальнейшей помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

