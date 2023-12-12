Полянский: выпрошенное Зеленским оружие будет перемолото ВС России
Сколько бы оружия президент Украины Владимир Зеленский ни выклянчил во время своего визита в США, все оно будет либо перемолото Вооруженными силами России, либо брошено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совета Безопасности ООН первого заместителя постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского.
По словам дипломата, глава Украины просит оружие в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США». Как указал Полянский, «тонущая» власть в Киеве «может затянуть в воронку» и партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Украинский лидер уже жестко раскритиковал американский Конгресс за затягивание согласования дальнейшей помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский: выпрошенное Зеленским оружие будет перемолото ВС России
- Завершено расследование дела участников нападения на псковских десантников
- Голосование по резолюции об импичменте Байдена состоится 14 декабря
- Конгресс США не будет рассматривать запрос о помощи Киеву, несмотря на приезд Зеленского
- Пентагон: США укрепляют свою безопасность, противодействуя России
- Европейские чиновники направят в Конгресс США просьбу разблокировать помощь Киеву
- Двое раненых военных РФ и Украины больше недели помогали друг другу выжить
- Польские дальнобойщики перегородили дорогу на Украину
- Пентагон: США полны решимости помочь Киеву добиться успеха на поле боя
- Более тысячи россиян эвакуировали из сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru