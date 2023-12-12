Конгресс США не будет рассматривать запрос о помощи Киеву, несмотря на приезд Зеленского

Палата представителей Соединенных Штатов не намерена рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине на текущей неделе перед уходом на каникулы, сообщает РИА Новости.

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12 декабря комитет Палаты проведет слушания о конкуренции с КНР, в другом комитете обсудят расследование в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. В расписании 13 и 14 декабря не значится вопрос о новой помощи для Киева. С 15 декабря американская Палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Украинский лидер уже жестко раскритиковал американский Конгресс за затягивание согласования дальнейшей помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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