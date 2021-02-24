«Своими ушами слышал!» Познер поддержал понижение Amnesty International статуса Навального
Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН признался, что с пониманием относится к решению Amnesty International не считать Навального «узником совести».
Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать оппозиционного политика Алексея Навального «узником совести». Как заявил официальный представитель организации в Восточной Европе, поводом к изменению статуса Навального стали его высказывания в середине 2000-х годов, в которых, как решили эксперты-правозащитники, была «риторика ненависти» (hate speech).
Журналист и телеведущий Владимир Познер признался Телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что с пониманием относится к решению Amnesty International лишить Навального статуса «узника совести» за призывы к насилию:
«Я этот довод правозащитников принимаю. Резкие высказывания Навального я сам слышал, своими ушами. Поэтому ничего особого я в их решении не вижу. Однако нужно быть очень осторожным с самим выражением «риторика ненависти». Что это значит? Я бы не сказал, что высказывания Навального, о которых идет речь, являются высказыванием ненависти. Есть ли в России люди, которые употребляют такую риторику? Да, конечно, они есть. У нас много кто высказывает антисемитские выражения, выражения против людей иной половой ориентации. Это часто носит оттенок ненависти», - добавил собеседник НСН.
Несмотря на отказ считать Навального "узником совести", Amnesty International по-прежнему призывает освободить Навального. При этом в организации призвали Алексея Навального публично отказаться от своих высказываний середины 2000-х годов, которые послужили поводом для расследования.
Ранее Владимир Познер в эфире НСН назвал «позорным» призыв режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против России.
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