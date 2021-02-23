В Париже призвали «твердо» ответить Москве на ситуацию с Навальным
Глава МИД Франции Франции Жан-Ив Ле Дриан на Совете глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе призвал ЕС принять «твердый и единый ответ» на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя французского ведомства.
Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что в Брюсселе прошло «глубокое обсуждение отношений ЕС с Россией».
МИД РФ прокомментировали решение властей Евросоюза ввести новые санкции против России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о скором введении санкций против лиц, ответственных, по их мнению, за приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
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