В Париже призвали «твердо» ответить Москве на ситуацию с Навальным

Глава МИД Франции Франции Жан-Ив Ле Дриан на Совете глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе призвал ЕС принять «твердый и единый ответ» на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя французского ведомства.

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что в Брюсселе прошло «глубокое обсуждение отношений ЕС с Россией».