«Позорно». Познер заявил, что Михалков тянет Россию в советское прошлое
Журналист и телеведущий в эфире НСН отреагировал на скандальное предложение известного кинорежиссёра.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН назвал «довольно позорным» призыв режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против России.
Ранее Михалков заявил, что благодаря лишению гражданства «инакомыслящие избегут тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны». Он также напомнил о «философском пароходе», на котором из Советского Союза в 1922 году выслали «величайшие умы», чтобы «не сажать их в тюрьму и не расстреливать».
«Я не очень люблю комментировать Никиту Сергеевича, у нас с ним свои отношения. Я считаю, что разговоры о лишении гражданства довольно позорны. Лишать гражданства никто не имеет права, так как человек его получает при рождении автоматически. Можно от него отказаться, а лишение было характерно для Советского Союза. Любое движение в эту сторону я считаю для России позорным. Этим заявлением Михалков, безусловно, тянет Россию во времена СССР», - отметил Познер.
Ранее Познер заявил, что Михалков манипулирует сознанием зрителей передачи «Бесогон».
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