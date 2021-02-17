«Позорно». Познер заявил, что Михалков тянет Россию в советское прошлое

Журналист и телеведущий в эфире НСН отреагировал на скандальное предложение известного кинорежиссёра.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН назвал «довольно позорным» призыв режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против России.

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Ранее Михалков заявил, что благодаря лишению гражданства «инакомыслящие избегут тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны». Он также напомнил о «философском пароходе», на котором из Советского Союза в 1922 году выслали «величайшие умы», чтобы «не сажать их в тюрьму и не расстреливать».

«Я не очень люблю комментировать Никиту Сергеевича, у нас с ним свои отношения. Я считаю, что разговоры о лишении гражданства довольно позорны. Лишать гражданства никто не имеет права, так как человек его получает при рождении автоматически. Можно от него отказаться, а лишение было характерно для Советского Союза. Любое движение в эту сторону я считаю для России позорным. Этим заявлением Михалков, безусловно, тянет Россию во времена СССР», - отметил Познер.

Ранее Познер заявил, что Михалков манипулирует сознанием зрителей передачи «Бесогон».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНикита МихалковВладимир Познер
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