«Позорно». Познер заявил, что Михалков тянет Россию в советское прошлое

Ранее Михалков заявил, что благодаря лишению гражданства «инакомыслящие избегут тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны». Он также напомнил о «философском пароходе», на котором из Советского Союза в 1922 году выслали «величайшие умы», чтобы «не сажать их в тюрьму и не расстреливать».

«Я не очень люблю комментировать Никиту Сергеевича, у нас с ним свои отношения. Я считаю, что разговоры о лишении гражданства довольно позорны. Лишать гражданства никто не имеет права, так как человек его получает при рождении автоматически. Можно от него отказаться, а лишение было характерно для Советского Союза. Любое движение в эту сторону я считаю для России позорным. Этим заявлением Михалков, безусловно, тянет Россию во времена СССР», - отметил Познер.

Ранее Познер заявил, что Михалков манипулирует сознанием зрителей передачи «Бесогон».

