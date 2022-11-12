Поздравление Макрона Зеленскому по поводу Херсона взбесило франбцузов
У читателей французской газеты Le Figaro поздравление президента Франции Эммануэля Макрона украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу ухода РФ из Херсона вызвало недоумение.
«Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении», — считает первый пользователь.
«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», — отметил второй читатель.
«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» — спросил третий пользователь.
«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», — заявил еще один комментатор.
9 ноября Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть Херсонской области. Отмечалось, что решение об обороне на левом берегу было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. 11 ноября было заявлено, что перелокация завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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