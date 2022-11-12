Поздравление Макрона Зеленскому по поводу Херсона взбесило франбцузов

«Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении», — считает первый пользователь.

«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», — отметил второй читатель.

«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» — спросил третий пользователь.

«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», — заявил еще один комментатор.

9 ноября Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть Херсонской области. Отмечалось, что решение об обороне на левом берегу было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. 11 ноября было заявлено, что перелокация завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





