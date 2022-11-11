Медведев после отвода войск из Херсона: Все вернется в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране сохраняется понятие территориального суверенитета.

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«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область является субъектом Российской Федерации, в этом статусе не может быть никаких изменений.

9 ноября Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть Херсонской области. Отмечалось, что решение об обороне на левом берегу было принято, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. 11 ноября было заявлено, что перелокация завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевВоенная ОперацияХерсон
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