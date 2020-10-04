Появилось видео применения водометов на акции протеста в Минске

На опубликованном видео заметно, как струя воды из шланга летит в сторону автобусной остановки, за павильоном которой скрываются несколько человек. Затем направление меняется – сделан предупредительный «залп» вдоль проезжей части. Заметно, что ближайшие люди не двигаются с места.

По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», протестующие в Минске смогли вывести из строя водомет.

Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.

