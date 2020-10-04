Появилось видео применения водометов на акции протеста в Минске
Милиция в Минске применяет на воскресной несогласованной акции оппозиции водометы. Соответствующее видео разместил портал TYT.BY
На опубликованном видео заметно, как струя воды из шланга летит в сторону автобусной остановки, за павильоном которой скрываются несколько человек. Затем направление меняется – сделан предупредительный «залп» вдоль проезжей части. Заметно, что ближайшие люди не двигаются с места.
По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», протестующие в Минске смогли вывести из строя водомет.
Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 499 / сут.
Умерли
21 358+107 / сут.
Выздоровели
979 тыс.+3 284 / сут.
- В Минобороне Армении опровергли переход города Джебраил под контроль Азербайджана
- Под Пензой при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
- Президент Алиев: Освобожден город Джабраил
- Появилось видео применения водометов на акции протеста в Минске
- Генпрокуратура Азербайджана заявила о 24 погибших и 111 раненых мирных гражданах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru