Появилось видео применения водометов на акции протеста в Минске

Милиция в Минске применяет на воскресной несогласованной акции оппозиции водометы. Соответствующее видео разместил портал TYT.BY

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На опубликованном видео заметно, как струя воды из шланга летит в сторону автобусной остановки, за павильоном которой скрываются несколько человек. Затем направление меняется – сделан предупредительный «залп» вдоль проезжей части. Заметно, что ближайшие люди не двигаются с места.

По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», протестующие в Минске смогли вывести из строя водомет.

Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.

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ФОТО: скрин youtube.com/TUT.BY. Политика
ТЕГИ:ПротестыМинск
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