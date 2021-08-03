«Пьянство и грабежи». В ЛНР объяснили решение ВСУ «закрыть» Донбасс от чиновников

Визит председателя Верховной Рады (ВР) Дмитрия Разумкова в зону боевых действий в Донбассе был отменен по приказу нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны соприкосновения сторон.

С безопасностью это решение абсолютно не связано, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Новый командующий прекрасно осознает положение в рядах вооруженных формирований Украины, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и хочет избежать лишних свидетелей, которые могут предать огласке это состояние - не ту пропаганду, которую мы постоянно видим в средствах массовой информации, а именно реальное положение вещей. Ни для кого не секрет, что повальное пьянство, наркомания и прочие негативные моменты, которые всплывают даже несмотря на все запреты, очень пагубно и негативно бьют по «самой сильной армии Европы», и поэтому Залужный таким образом временно пытается закрыть рот и глаза, чтобы никто не видел этих аспектов», - рассказал Марочко.