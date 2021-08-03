«Пьянство и грабежи». В ЛНР объяснили решение ВСУ «закрыть» Донбасс от чиновников
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уверен, что временный запрет на посещение должностными лицами зоны боевых действий Донбасса введен неслучайно.
Визит председателя Верховной Рады (ВР) Дмитрия Разумкова в зону боевых действий в Донбассе был отменен по приказу нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны соприкосновения сторон.
С безопасностью это решение абсолютно не связано, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Новый командующий прекрасно осознает положение в рядах вооруженных формирований Украины, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и хочет избежать лишних свидетелей, которые могут предать огласке это состояние - не ту пропаганду, которую мы постоянно видим в средствах массовой информации, а именно реальное положение вещей. Ни для кого не секрет, что повальное пьянство, наркомания и прочие негативные моменты, которые всплывают даже несмотря на все запреты, очень пагубно и негативно бьют по «самой сильной армии Европы», и поэтому Залужный таким образом временно пытается закрыть рот и глаза, чтобы никто не видел этих аспектов», - рассказал Марочко.
По его словам, при отсутствии контроля также легче «проворачивать» какие-либо теневые схемы, прикрываясь при этом безопасностью.
«Можно прикрываться всем, чем угодно, говорить, что там опасно и прочие моменты, а в это время проводить какие-то свои финансовые аферы, махинации с целью личной наживы. Присутствует мародерство при фронтовых населенных пунктах, людей обирают, так называемые освободители просто грабят мирное население. Там не просто кражи, а люди угрожают оружием и забирают ценное имущество у тех граждан, которые вынуждены проживать в прифронтовых районах. Залужный только пришел, и все мы прекрасно знаем о коррупции, что присутствует постоянно в рядах вооруженных формирований Украины. Ему нужно вернуть долги за свою должность», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева «невозможно ни при каких обстоятельствах».
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