«Самих пришибет». Украинские угрозы «камнями с неба» сочли пиаром

Украинские политики, делая заявления о возврате Крыма, сами в них не верят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев дождется момента, чтобы «вернуть Крым». «Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», - выступил глава украинской дипломатии.