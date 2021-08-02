«Самих пришибет». Украинские угрозы «камнями с неба» сочли пиаром
Никто из вменяемых политиков не будет говорить о возможном «возврате» Крыма Украине в обозримом будущем, сказал НСН Александр Охрименко.
Украинские политики, делая заявления о возврате Крыма, сами в них не верят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев дождется момента, чтобы «вернуть Крым». «Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», - выступил глава украинской дипломатии.
«Это пиар. Кто-нибудь из вменяемых мировых политиков может сказать, что Крым в обозримом будущем может вернуться в состав Украины? Никто. Но поговорить можно. Время от времени им не хватает пиара, и они думают: что же нам такое сказать? О, придумали! Тут все очень просто. Это делается, чтобы тебя цитировали, показывали, не забыли. Смешно, конечно, но, к сожалению, это факт. В ближайшее время российские политики будут говорить одно, украинские другое, но ничего не поменяется. Я думаю, что серьезно к этому они (украинские политики – прим. НСН) и сами не относятся. Хотя сложно сказать, что они действительно думают», – сказал Охрименко.
По его мнению, «камни с неба», о которых говорил Кулеба, могут быть намеком на возможную нестабильность в России, однако она для Украины даже опаснее нынешней ситуации.
«Рассмотрим самый худший вариант. Допустим, в России начинается нестабильность. Это приведет к колоссальным проблемам для Украины, после которых в Киеве забудут обо всем. Даже сложно представить масштаб этих проблем, начиная от беженцев, заканчивая ядерным оружием. Некоторые политики на Украине об этом говорят. Но либо они не понимают ситуацию, либо шутят. Ведь нестабильность в России будет еще опаснее для Украины», - считает президент Украинского аналитического центра.
При этом он провел аналогии между Крымом и Гонконгом, который Великобритания 99 лет арендовала у Китая, а потом он вновь стал районом КНР с широкой автономией.
«Если говорить серьезно о том, что могло бы быть, есть аналог Гонконга. Теоретически можно было бы пойти таким путем. Территория некого совместного неконфликтного если не управления, то взаимодействия», - допустил Охрименко.
Ситуацию в самой Украине он счел не опасной для президента Владимира Зеленского, а главным внутренним вызовом для страны назвал коронавирус.
«Зеленский сейчас довольно успешно выстраивает вертикаль власти и, несмотря на заявления других политиков о том, что завтра его скинут, этого не будет. Можно предположить, что Зеленский будет у власти очень долго с точки зрения президентских сроков. Главные вызовы? Коронавирус никак не заканчивается, это создает и проблемы в экономике, и нервозность в обществе. Для Зеленского это своеобразный экзамен. Если он его провалит, оправдаться будет невозможно. Это пока самый грозный вызов для Украины. А бороться с ним получается, мягко говоря, не очень», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Говоря о «камнях с неба», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Евгению Киселеву вспомнил о распаде Российской империи во время Первой мировой войны. Он также рассказал о своей работе в Страсбурге, который находится в Эльзасе - предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Кулеба отметил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий «вернул его под свой контроль».
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