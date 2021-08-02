Глава ДНР исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева «невозможно ни при каких обстоятельствах», сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время это «уже не та Украина», которая существовала до переворота в 2014 году.
«Это нечто иное - какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству», - отметил Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что гражданство России получили более 260 тысяч жителей ДНР, сообщает RT. Он добавил, что с учётом жителей Луганской народной республикой, российский паспорт есть уже более, чем у полумиллиона человек.
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