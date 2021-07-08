Премьер Шмыгаль назвал армию Украины мощнейшей в Европе

По словам премьера Украины, в этом стране оказали помощь члены НАТО. Он напомнил, что с 2015 года их инструкторы, работающие в учебном центре в Яворове (Львовская область) помогли обучить более 19 тысяч украинских солдат и офицеров.

Также премьер-министр отметил важность совместных военных учений со странами НАТО, напомнив о проходящих в эти дни в Черном море учениях Sea Breeze 2021, передает РЕН ТВ. По словам Шмыгаля, это крупнейшие военные маневры в истории Украины, демонстрирующие успешность ее сотрудничества с НАТО.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT усомнился в возможности Киева создать «самую мощную армию» в Европе.



