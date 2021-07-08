Премьер Шмыгаль назвал армию Украины мощнейшей в Европе

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал армию Украины одной из самых мощных в Европе.

«В настоящее время наша армия является одной из наиболее профессиональных и сильных в Европе, способной должным образом реагировать на любые действия», - заявил он в интервью литовскому радио LRT.

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По словам премьера Украины, в этом стране оказали помощь члены НАТО. Он напомнил, что с 2015 года их инструкторы, работающие в учебном центре в Яворове (Львовская область) помогли обучить более 19 тысяч украинских солдат и офицеров.

Также премьер-министр отметил важность совместных военных учений со странами НАТО, напомнив о проходящих в эти дни в Черном море учениях Sea Breeze 2021, передает РЕН ТВ. По словам Шмыгаля, это крупнейшие военные маневры в истории Украины, демонстрирующие успешность ее сотрудничества с НАТО.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT усомнился в возможности Киева создать «самую мощную армию» в Европе.


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ФОТО: Facebook / Денис Шмыгаль
ТЕГИ:Украинская АрмияУкраина
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