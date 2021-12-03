Потуремский поспорил с бывшим зятем Ельцина о будущем президенте России

«Если говорить про землячество и про кланы, то есть определенная тенденция. Но строить такие прогнозы нет оснований. Если смотреть на сибирскую школу, она достаточно сильная. Достаточно вспомнить Владимира Долгих. В этом смысле управленческие школы есть. То, какое внимание сейчас уделяют развитию Дальнего Востока и то, что там сосредоточены достаточно сильные кадры, видно невооруженным взглядом. Но это не дает оснований строить предположения», - отметил Потуремский.

Ранее Потуремский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые инициативы властей по поддержке Дальнего Востока призваны обеспечить положения Конституции.

