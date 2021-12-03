Потуремский поспорил с бывшим зятем Ельцина о будущем президенте России

Есть тенденция о землячестве и кланах, но строить прогнозы о том, что будущий глава государства будет из Сибири или Дальнего Востока, нет оснований, заявил гендиректор Центра стратегического планирования. 

На Дальнем Востоке действительно сосредоточены сильные кадры, это видно невооруженным взглядом, заявил гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко дал прогноз, что в будущем, после ухода с поста президента Владимира Путина, возглавить Россию может выходец из Сибири или Дальнего Востока. По его словам, «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу».

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«Если говорить про землячество и про кланы, то есть определенная тенденция. Но строить такие прогнозы нет оснований. Если смотреть на сибирскую школу, она достаточно сильная. Достаточно вспомнить Владимира Долгих. В этом смысле управленческие школы есть. То, какое внимание сейчас уделяют развитию Дальнего Востока и то, что там сосредоточены достаточно сильные кадры, видно невооруженным взглядом. Но это не дает оснований строить предположения», - отметил Потуремский.

Ранее Потуремский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новые инициативы властей по поддержке Дальнего Востока призваны обеспечить положения Конституции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентРоссия
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