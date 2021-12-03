Бывший зять Ельцина спрогнозировал, кто будет следующим президентом России

Когда Владимир Путин перестанет быть президентом, его пост займет «выходец» из Сибири или Дальнего Востока. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на книгу бывшего зятя первого президента России Бориса Ельцина Алексея Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно».

По его словам, пока бесполезно говорить, кто конкретно станет новым лидером России, и с какой командой он будет работать. При этом Дьяченко отметил, что если считать, что «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу», то можно понять, что следующий президент не будет представителем Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кавказа или Украины.

Экс-помощник Ельцина: Путин на пресс-конференции расслабит иноагентов

Он отметил, что представители данных субъектов ранее уже занимали пост главы государства, поэтому, следующим, по его словам, место может занять житель Дальнего Востока, Сибири или даже Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что имеет право баллотироваться на новый срок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СибирьПрезидентРоссияБорис ЕльцинВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры