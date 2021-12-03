Бывший зять Ельцина спрогнозировал, кто будет следующим президентом России
Когда Владимир Путин перестанет быть президентом, его пост займет «выходец» из Сибири или Дальнего Востока. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на книгу бывшего зятя первого президента России Бориса Ельцина Алексея Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно».
По его словам, пока бесполезно говорить, кто конкретно станет новым лидером России, и с какой командой он будет работать. При этом Дьяченко отметил, что если считать, что «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу», то можно понять, что следующий президент не будет представителем Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кавказа или Украины.
Он отметил, что представители данных субъектов ранее уже занимали пост главы государства, поэтому, следующим, по его словам, место может занять житель Дальнего Востока, Сибири или даже Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что имеет право баллотироваться на новый срок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Путин проведет встречи с Памфиловой и членами Совбеза
- Бывший зять Ельцина спрогнозировал, кто будет следующим президентом России
- Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
- СМИ: Массовая драка в центре Москвы вспыхнула из-за того, что дворники-мигранты не поделили снег
- Екатеринбургские бизнесмены попросили отменить QR-коды для посетителей торговых центров
- Мурашко: Волна заболеваемости COVID-19 в России опускается вниз
- Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря
- Рогозин назвал сроки пуска легкой ракеты «Ангара»
- В Комсомольске-на-Амуре подросток умер после конфликта в школе
- В России сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на один год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru