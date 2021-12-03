Бывший зять Ельцина спрогнозировал, кто будет следующим президентом России

Когда Владимир Путин перестанет быть президентом, его пост займет «выходец» из Сибири или Дальнего Востока. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на книгу бывшего зятя первого президента России Бориса Ельцина Алексея Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно».

По его словам, пока бесполезно говорить, кто конкретно станет новым лидером России, и с какой командой он будет работать. При этом Дьяченко отметил, что если считать, что «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу», то можно понять, что следующий президент не будет представителем Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кавказа или Украины.