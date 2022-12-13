«Новый уровень»: В России предложили продавать Европе аммиак вместо природного газа
Европейцы хотят осуществлять энергетический переход, а для этого им понадобится много водорода, который можно производить из аммиака, отметил в эфире НСН эксперт Игорь Юшков.
Россия может вернуть себе статус крупнейшего поставщика газа в ЕС, однако сфера энергетики стала слишком политизирована, поэтому сотрудничество следует вывести на новый уровень и поставлять вместо газа аммиак, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Накануне Bloomberg сообщил, что Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза. Обозреватель издания Хавьер Блас напомнил, что речь идет об экспорте газа на миллиарды долларов, и дешевле российского газа Европе не найти. Игорь Юшков отметил, что сотрудничество в сфере энергетики стало слишком токсичным.
«Есть предпосылки для того, чтобы Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика. Это и географическое положение, и налаженные деловые связи, понимание, как нам торговать, все это давно выстроено. Другой вопрос, что должны уйти те причины, по которым мы перестали быть крупным поставщиком: политизация энергетики. Европейцы активно политизировали энергетику давным-давно, нам это преподносилось как развитие конкуренции, рыночных отношений. Уйдет ли когда-либо политизация, большой вопрос. Европейцы заявляют, что они будут вообще стремиться избавиться от российского газа. Россия ждет, что Европа будет более рациональной, будет исходить из своих национальных и экономических интересов. Тогда есть шанс, что часть сотрудничества мы восстановим. Возможно, мы будем сотрудничать на новом уровне и торговать не газом, а аммиаком», - сказал Юшков.
По его словам, если Россия будет поставлять в страны ЕС аммиак, то это будет «новой страницей» в экономических отношениях между странами. Юшков отметил, что из аммиака Европа сможет производить водород, который нужен для осуществления энергетического перехода.
«Европейцы заявляют, что они будут дальше осуществлять энергетический переход, значит им понадобится много водорода. Аммиак – это вещество, которое можно делать из газа, но при этом это полуфабрикат для производства водорода, его легче перевозить. Это будет некая новая страница в экономических отношениях, она не дискредитировала себя, для европейцев она не такая токсичная. Из аммиака они будут делать водород. Но преодолеть текущую политизацию и конфликт в области политики будет крайне тяжело», - указал Юшков.
Кроме того, эксперт рассказал, что по газовому хабу в Турции на «берег» будет выходить 63 миллиарда кубов. Он сравнил этот объем с объемами нереализованного проекта газопровода «Южный поток». При этом Юшков добавил, что для нужд хаба в теории будет использоваться 31,5 миллиарда кубов.
«Мы понимаем, что речь о газовом хабе Турции идет скорее о возврате к объемам «Южного потока». Там был объем 63 миллиарда кубов. Но к моменту, когда болгары отказались от реализации этого проекта, до Анапы была дотянута первая очередь расширения газотранспортной системы. Вторую не стали проводить, из нее сделали «Северный поток-2». А первое что построили, то построили, получилась только половина, значит 31,5 миллиарда кубов. Любое увеличение поставок для нужд газового хаба в Турции будет кратно 15,75, чтобы ничего не придумывать. На первом этапе речь пойдет о возврате к суммарным объемам того, что будет выходить на берег в Турции – 63 миллиарда кубов. Для нужд хаба будет 31,5 миллиарда кубов. Но каждый раз это будет кратно 15,75, потому что такая мощность подводного участка каждой нитки этого газопровода», - резюмировал Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. Он отмечал, что те, кто пытается что-то навязать России, находятся «не в том положении, чтобы диктовать свою волю», и должны одуматься, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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