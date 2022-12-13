«Новый уровень»: В России предложили продавать Европе аммиак вместо природного газа

Европейцы хотят осуществлять энергетический переход, а для этого им понадобится много водорода, который можно производить из аммиака, отметил в эфире НСН эксперт Игорь Юшков. 

Россия может вернуть себе статус крупнейшего поставщика газа в ЕС, однако сфера энергетики стала слишком политизирована, поэтому сотрудничество следует вывести на новый уровень и поставлять вместо газа аммиак, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

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Накануне Bloomberg сообщил, что Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза. Обозреватель издания Хавьер Блас напомнил, что речь идет об экспорте газа на миллиарды долларов, и дешевле российского газа Европе не найти. Игорь Юшков отметил, что сотрудничество в сфере энергетики стало слишком токсичным.

«Есть предпосылки для того, чтобы Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика. Это и географическое положение, и налаженные деловые связи, понимание, как нам торговать, все это давно выстроено. Другой вопрос, что должны уйти те причины, по которым мы перестали быть крупным поставщиком: политизация энергетики. Европейцы активно политизировали энергетику давным-давно, нам это преподносилось как развитие конкуренции, рыночных отношений. Уйдет ли когда-либо политизация, большой вопрос. Европейцы заявляют, что они будут вообще стремиться избавиться от российского газа. Россия ждет, что Европа будет более рациональной, будет исходить из своих национальных и экономических интересов. Тогда есть шанс, что часть сотрудничества мы восстановим. Возможно, мы будем сотрудничать на новом уровне и торговать не газом, а аммиаком», - сказал Юшков.

По его словам, если Россия будет поставлять в страны ЕС аммиак, то это будет «новой страницей» в экономических отношениях между странами. Юшков отметил, что из аммиака Европа сможет производить водород, который нужен для осуществления энергетического перехода.

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«Европейцы заявляют, что они будут дальше осуществлять энергетический переход, значит им понадобится много водорода. Аммиак – это вещество, которое можно делать из газа, но при этом это полуфабрикат для производства водорода, его легче перевозить. Это будет некая новая страница в экономических отношениях, она не дискредитировала себя, для европейцев она не такая токсичная. Из аммиака они будут делать водород. Но преодолеть текущую политизацию и конфликт в области политики будет крайне тяжело», - указал Юшков.

Кроме того, эксперт рассказал, что по газовому хабу в Турции на «берег» будет выходить 63 миллиарда кубов. Он сравнил этот объем с объемами нереализованного проекта газопровода «Южный поток». При этом Юшков добавил, что для нужд хаба в теории будет использоваться 31,5 миллиарда кубов.

«Мы понимаем, что речь о газовом хабе Турции идет скорее о возврате к объемам «Южного потока». Там был объем 63 миллиарда кубов. Но к моменту, когда болгары отказались от реализации этого проекта, до Анапы была дотянута первая очередь расширения газотранспортной системы. Вторую не стали проводить, из нее сделали «Северный поток-2». А первое что построили, то построили, получилась только половина, значит 31,5 миллиарда кубов. Любое увеличение поставок для нужд газового хаба в Турции будет кратно 15,75, чтобы ничего не придумывать. На первом этапе речь пойдет о возврате к суммарным объемам того, что будет выходить на берег в Турции – 63 миллиарда кубов. Для нужд хаба будет 31,5 миллиарда кубов. Но каждый раз это будет кратно 15,75, потому что такая мощность подводного участка каждой нитки этого газопровода», - резюмировал Юшков.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. Он отмечал, что те, кто пытается что-то навязать России, находятся «не в том положении, чтобы диктовать свою волю», и должны одуматься, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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