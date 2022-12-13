«Новый уровень»: В России предложили продавать Европе аммиак вместо природного газа

Накануне Bloomberg сообщил, что Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза. Обозреватель издания Хавьер Блас напомнил, что речь идет об экспорте газа на миллиарды долларов, и дешевле российского газа Европе не найти. Игорь Юшков отметил, что сотрудничество в сфере энергетики стало слишком токсичным.

«Есть предпосылки для того, чтобы Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика. Это и географическое положение, и налаженные деловые связи, понимание, как нам торговать, все это давно выстроено. Другой вопрос, что должны уйти те причины, по которым мы перестали быть крупным поставщиком: политизация энергетики. Европейцы активно политизировали энергетику давным-давно, нам это преподносилось как развитие конкуренции, рыночных отношений. Уйдет ли когда-либо политизация, большой вопрос. Европейцы заявляют, что они будут вообще стремиться избавиться от российского газа. Россия ждет, что Европа будет более рациональной, будет исходить из своих национальных и экономических интересов. Тогда есть шанс, что часть сотрудничества мы восстановим. Возможно, мы будем сотрудничать на новом уровне и торговать не газом, а аммиаком», - сказал Юшков.

По его словам, если Россия будет поставлять в страны ЕС аммиак, то это будет «новой страницей» в экономических отношениях между странами. Юшков отметил, что из аммиака Европа сможет производить водород, который нужен для осуществления энергетического перехода.