Депутаты бундестага поддержали потолок цен на газ в ФРГ
Депутаты бундестага одобрили во втором и третьем чтении законопроекты, предусматривающие установление потолка цен на газ, тепло и электроэнергию для компаний и домохозяйств в ФРГ, сообщает пресс-служба Минэкономики страны.
В сообщении говорится, что сдерживание цен будет действовать в течение всего 2023 года. Также не исключается продление до апреля 2024 года, но в данном случае понадобится отдельное решение.
В частности, для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цену на газ ограничат на уровне 12 центами за кВтч (с учётом налогов, сборов и надбавок). Тепло обойдётся в 9,5 цента за кВтч, а электроэнергия - 40 центов за кВтч.
В Минэкономики ФРГ добавили, что потолок цены будет применяться к 80% годового потребления, прогнозируемого в сентябре 2022 года.
Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже гарантировал себе обеспеченность природным газом на эту зиму, исключив угрозу энергобезопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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