Депутаты бундестага поддержали потолок цен на газ в ФРГ

В сообщении говорится, что сдерживание цен будет действовать в течение всего 2023 года. Также не исключается продление до апреля 2024 года, но в данном случае понадобится отдельное решение.

В частности, для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цену на газ ограничат на уровне 12 центами за кВтч (с учётом налогов, сборов и надбавок). Тепло обойдётся в 9,5 цента за кВтч, а электроэнергия - 40 центов за кВтч.

В Минэкономики ФРГ добавили, что потолок цены будет применяться к 80% годового потребления, прогнозируемого в сентябре 2022 года.

Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже гарантировал себе обеспеченность природным газом на эту зиму, исключив угрозу энергобезопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

