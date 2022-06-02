СМИ: послы ЕС утвердили частичное эмбарго на российскую нефть

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

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По данным собеседника агентства, также было одобрено частичное отложенное нефтяное эмбарго.

Источник добавил, что новый пакет санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза «ориентировочно в пятницу».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен добиться отказа от российской нефти до конца года, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьЭмбаргоСанкции ЕССанкции Против РоссииЕвросоюз
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