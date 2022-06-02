СМИ: послы ЕС утвердили частичное эмбарго на российскую нефть
2 июня 202216:43
Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.
По данным собеседника агентства, также было одобрено частичное отложенное нефтяное эмбарго.
Источник добавил, что новый пакет санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза «ориентировочно в пятницу».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен добиться отказа от российской нефти до конца года, сообщает журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Путин наградил шахматиста Карякина
- ГБР Украины: Медведчука могут отправить в тюрьму на 15 лет
- Названа причина исключения патриарха Кирилла из нового пакета санкций ЕС
- Постпреды ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT
- Молдавия запретила российские новостные программы
- СМИ: министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
- Путин поручил отремонтировать 85% всей опорной сети российских дорог
- СМИ: послы ЕС утвердили частичное эмбарго на российскую нефть
- Швеция направит на Украину дополнительную партию оружия
- Под Запорожьем задержали криминального авторитета, подозреваемого в работе на СБУ
2 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru