СМИ: Еврокомиссия предложила отложить эмбарго на поставки российской нефти

«ЕС предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу («Дружба» — прим. НСН), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — приводит текст сообщения RT.

В направленном властям стран-членов ЕС предложении идет речь о том, что благодаря отсрочке нефтяному эмбарго в отношении РФ Венгрия получит возможность найти техническое решение, которое может удовлетворить потребности государства в топливе.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас обсуждать введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из России контрпродуктивно, его слова приводит газета Financial Times. По данным издания, об этом говорится в письме отправленным венгерским премьер-министром председателю Евросовета Шарлю Мишелю, в котором он просит не поднимать эту тему на следующей встрече президентов и премьер-министров стран ЕС.

