Постпред России при ООН: санкции США и ЕС угрожают международному миру и безопасности

«Это незаконные ограничения и принудительные меры со стороны США и ЕС на самом деле представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, усугубляют гуманитарную ситуацию от Ближнего Востока до Африки, в Латинской Америке и Европе», - подчеркнул Небензя.

25 ноября постпредства России, КНР, ЮАР, Нигера, Сент-Винсента и Гренадин при ООН провели неформальную встречу Совбеза по теме «Односторонние принудительные меры». Ряд представителей стран ЕС вновь повторили тезис о том, что их односторонние санкции не наносят ущерба простым людям и не сказываются на гуманитарной ситуации в странах, против которых введены санкции.

Напомним, США введут санкции против четырех компаний из Китая и России, которые содействуют иранской ядерной программе.

По словам американского спецпосланика по делам Ирана Эллиота Абрамса, Вашингтон продолжит давление на эту страну. Новый пакет санкций будет объявлен до конца срока полномочий действующей администрации в Белом доме.



