Депутат прокомментировал планируемые санкции США против России
Ограничительные меры, которые планирует ввести администрация действующего президента США Дональда Трампа против предприятий оборонной и гражданской промышленности России, направлены на сдерживание российского военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.
Он считает, что российский ВПК - один из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений. По мнению Железняка, США путем недобросовестной конкуренции стремится вытеснить российских производителей современного оружия.
США введут санкции против четырех компаний из Китая и России, которые содействуют иранской ядерной программе.
По словам американского спецпосланика по делам Ирана Эллиота Абрамса, Вашингтон продолжит давление на эту страну. Новый пакет санкций будет объявлен до конца срока полномочий действующей администрации в Белом доме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Депутат прокомментировал планируемые санкции США против России
- Пашинян назвал резолюцию французского сената о признании НКР «историческим»
- В Конгрессе США считают решение Трампа помиловать Флинна злоупотреблением
- В Кабардино-Балкарии три человека погибли в автоаварии
- Актриса Светлана Светличная экстренно госпитализирована
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru