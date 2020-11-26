Депутат прокомментировал планируемые санкции США против России

Ограничительные меры, которые планирует ввести администрация действующего президента США Дональда Трампа против предприятий оборонной и гражданской промышленности России, направлены на сдерживание российского военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.

Он считает, что российский ВПК - один из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений. По мнению Железняка, США путем недобросовестной конкуренции стремится вытеснить российских производителей современного оружия.

В Госдуме рассказали, как санкции США помогают России

США введут санкции против четырех компаний из Китая и России, которые содействуют иранской ядерной программе.

По словам американского спецпосланика по делам Ирана Эллиота Абрамса, Вашингтон продолжит давление на эту страну. Новый пакет санкций будет объявлен до конца срока полномочий действующей администрации в Белом доме.

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