Депутат прокомментировал планируемые санкции США против России

Ограничительные меры, которые планирует ввести администрация действующего президента США Дональда Трампа против предприятий оборонной и гражданской промышленности России, направлены на сдерживание российского военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.

Он считает, что российский ВПК - один из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений. По мнению Железняка, США путем недобросовестной конкуренции стремится вытеснить российских производителей современного оружия.