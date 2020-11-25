США в среду примут санкции против четырех компаний из Китая и России

США в среду введут санкции против четырех компаний из Китая и России, которые содействуют иранской ядерной программе, сообщает Reuters.

По словам американского спецпосланика по делам Ирана Эллиота Абрамса, Вашингтон продолжит давление на эту страну. Новый пакет санкций будет объявлен до конца срока полномочий действующей администрации в Белом доме. Они будут связаны с вооружениями, оружием массового поражения и правами человека.

Как сообщалось ранее, израильская армия получила указание подготовиться к возможному военному удару по Ирану со стороны США. Удар американских сил может произойти до передачи власти от действующего президента США Дональда Трампа избранному главе государства Джо Байдену. Израильские чиновники считают, что перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена ожидается «чувствительный период»,

Во вторник Ura.ru сообщало, что США ввели ограничения против еще трех организаций из РФ. А «Свободная пресса» сообщает, что внешнюю политику США в новой администрации будут определять самые отъявленные враги России.



