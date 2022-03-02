Постпред РФ: Киев не желает найти взвешенное решение проблемы

«Россия пока не уверена в том, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты», — сказал он. Как отметил дипломат, «контакты между РФ и украинской делегацией начались», и Москва надеется на то, что «в ближайшем будущем эти контакты будут продолжены и послужат началом политического решения».

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности, на которые рассчитывает Украина. По его словам, гарантии должны быть юридически закреплены.

