Постпред РФ: Киев не желает найти взвешенное решение проблемы
Москва не видит у Киева желания найти взвешенное решение возникшей проблемы, сообщил телеканалу Al Mayadeen постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Россия пока не уверена в том, что диалог с украинской стороной принесет желаемые результаты», — сказал он. Как отметил дипломат, «контакты между РФ и украинской делегацией начались», и Москва надеется на то, что «в ближайшем будущем эти контакты будут продолжены и послужат началом политического решения».
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности, на которые рассчитывает Украина. По его словам, гарантии должны быть юридически закреплены.
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