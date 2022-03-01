Кулеба назвал условия участия Украины во вторых переговорах с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с ЕС необходимы, но Киев откажется от них, если Россия будет обсуждать только свои ультиматумы.

Кулеба попросил Китай помочь остановить российскую операцию на Украине

Кулеба не назвал точной даты начала вторых российско-украинских переговоров. В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов к их проведению при необходимости.

Также в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины со своим китайским коллегой Китай призвал Россию вернуться на мирный путь решения ситуации и прекратить военную спецоперацию на Украине.

По информации некоторых СМИ второй этап переговоров России и Украины должен начаться второго марта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:УкраинаКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры