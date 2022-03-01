Кулеба назвал условия участия Украины во вторых переговорах с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с ЕС необходимы, но Киев откажется от них, если Россия будет обсуждать только свои ультиматумы.
Кулеба не назвал точной даты начала вторых российско-украинских переговоров. В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов к их проведению при необходимости.
Также в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины со своим китайским коллегой Китай призвал Россию вернуться на мирный путь решения ситуации и прекратить военную спецоперацию на Украине.
По информации некоторых СМИ второй этап переговоров России и Украины должен начаться второго марта.
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