Постпред Крыма призвал к изоляции Украины от Черного моря
Гарантировать безопасность судоходства в Черном море может только изоляция Украины от «черноморских рубежей». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее в Минобороны России заявило, что все суда, следующие из украинских портов будут рассматриваться как потенциальная военная цель. Накануне с Минобороны Украины объявило, что будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива было запрещено как опасное.
Мурадов утверждает, что угрозы со стороны Киева Россия может расценивать как «ясную мотивацию для решительных действий по изоляции Киева от черноморских рубежей, лишения его любых возможностей орудовать на морских пространствах». Он также полагает, что «для реализации угроз у украинской стороны нет ни правовых аргументов, ни материальных возможностей». В то же время, по его словам, «бдительность утрачивать нельзя», так как Украина получает от «западных спонсоров» все более изощренные виды вооружений, передает РИА Новости.
России следует быть готовой к провокациям со стороны Украины в водах Черного моря, такое мнение высказал в беседе с НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru