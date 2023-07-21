Постпред Крыма призвал к изоляции Украины от Черного моря

Гарантировать безопасность судоходства в Черном море может только изоляция Украины от «черноморских рубежей». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее в Минобороны России заявило, что все суда, следующие из украинских портов будут рассматриваться как потенциальная военная цель. Накануне с Минобороны Украины объявило, что будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива было запрещено как опасное.