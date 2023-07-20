«С прицелом на провокацию»: Зачем Украина пригрозила топить плывущие в Россию корабли

Минобороны Украины фактически повторило сообщение российского военного ведомства о том, что следующие в украинские порты суда будут считаться возможными перевозчиками военной продукции. В Киеве заявили, что все корабли в акватории Черного моря, плывущие в российские порты, могут рассматриваться Украной как перевозящие грузы военного назначения.

«Теоретически, Украина может топить корабли. Допускаю, что может быть устроена провокация. Потопят какое-нибудь иностранное судно, и объявят, что это сделала Россия, как это обычно бывало. Заявление Киева с прицелом на провокацию. К этому нужно быть готовым», - сказал Калмыков.

Он напомнил, что у Украины на вооружении есть водные британские беспилотники и ракеты, однако Киев будет целиться в гражданские суда, так как они не защищены, и их крушение вызовет больший резонанс.

«Есть британские беспилотники, есть противокорабельные ракеты. Средства у Украины есть. Правда, военные корабли хорошо защищены, а вот против гражданских судов могут быть провокации», - подытожил эксперт.

Накануне стоимость пшеницы в США взлетела более чем на 8% после заявления Москвы о судах в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

