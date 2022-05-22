Постпред Крыма Мурадов: Украина не сохранится в своих границах
Украина уже не сохранится в существующих границах. Это связано с политикой киевского режима в отношении русскоязычного населения. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.
Он заявил, что ни одно уважающее себя и свой народ государство не будет терпеть попрание прав соотечественников в соседних странах.
«А тем более если эти попытки выливаются в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», — заявил Мурадов.
Полное соблюдение прав национальных общин: языковых, культурных, образовательных и религиозных – является условием существования Украины в действующих границах. Мурадов отметил, что эти принципы были нарушены. На этом основании он сделал вывод о нежизнеспособности Украины, из-за чего существование этого государства в современных границах маловероятно.
Ранее постпред Крыма при президенте России заявил, что освобожденные южные территории Украины станут одним регионом России.
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