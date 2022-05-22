Постпред Крыма Мурадов: Украина не сохранится в своих границах

Он заявил, что ни одно уважающее себя и свой народ государство не будет терпеть попрание прав соотечественников в соседних странах.

«А тем более если эти попытки выливаются в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», — заявил Мурадов.

Полное соблюдение прав национальных общин: языковых, культурных, образовательных и религиозных – является условием существования Украины в действующих границах. Мурадов отметил, что эти принципы были нарушены. На этом основании он сделал вывод о нежизнеспособности Украины, из-за чего существование этого государства в современных границах маловероятно.

Ранее постпред Крыма при президенте России заявил, что освобожденные южные территории Украины станут одним регионом России.

