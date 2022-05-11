Постпред Крыма: южные территории Украины войдут в состав России

«Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — заявил политик.

Мурадов отметил, что «подаренные» когда-то Украине юго-восточные территории, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими.

Ранее крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что современные границы Украины не сохранятся, часть территорий окажутся безвозвратно потерянными.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Приднестровье де факто считает себя территорией России и хочет повторить путь ДНР, ЛНР и Южной Осетии.

