Bloomberg: член Политбюро Компартии КНР Ван И прибудет в Москву с мирным планом по Украине

Член Госсовета Китая Ван И привезет в Москву план мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает американское агентство Bloomberg.

В Кремле допустили встречу Путина с членом Политбюро Компартии КНР Ван И

Прибытие члена Политбюро Коммунистической партии Китая ожидается в ближайшие дни, передает американское агентство.

По данным ТАСС, высокопоставленный китайский чиновник прибудет в российскую столицу уже во вторник, 21 февраля. В этот же день состоится послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

План Китая по прекращению огня на Украине включает запрет на поставки западного оружия ВСУ, сообщали СМИ.

Москве и Киеву необходимо как можно скорее остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявил ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он призвал Запад найти компромиссы с Россией по вопросам безопасности, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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