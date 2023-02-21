Bloomberg: член Политбюро Компартии КНР Ван И прибудет в Москву с мирным планом по Украине

Прибытие члена Политбюро Коммунистической партии Китая ожидается в ближайшие дни, передает американское агентство.

По данным ТАСС, высокопоставленный китайский чиновник прибудет в российскую столицу уже во вторник, 21 февраля. В этот же день состоится послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

План Китая по прекращению огня на Украине включает запрет на поставки западного оружия ВСУ, сообщали СМИ.

Москве и Киеву необходимо как можно скорее остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявил ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он призвал Запад найти компромиссы с Россией по вопросам безопасности, пишет НСН.

