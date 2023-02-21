Bloomberg: член Политбюро Компартии КНР Ван И прибудет в Москву с мирным планом по Украине
Член Госсовета Китая Ван И привезет в Москву план мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает американское агентство Bloomberg.
Прибытие члена Политбюро Коммунистической партии Китая ожидается в ближайшие дни, передает американское агентство.
По данным ТАСС, высокопоставленный китайский чиновник прибудет в российскую столицу уже во вторник, 21 февраля. В этот же день состоится послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
План Китая по прекращению огня на Украине включает запрет на поставки западного оружия ВСУ, сообщали СМИ.
Москве и Киеву необходимо как можно скорее остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявил ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он призвал Запад найти компромиссы с Россией по вопросам безопасности, пишет НСН.
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