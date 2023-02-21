СМИ: США отвлекают внимание от своих проблем, раздувая тему угрозы КНР

Раздувая теорию угрозы Китая, ряд политиков в Соединенных Штатах хотят отвлечь внимание от серьезных проблем внутри страны. Об этом сообщило издание China Daily.

Bloomberg: член Политбюро Компартии КНР Ван И прибудет в Москву с мирным планом по Украине

Отмечается, что продвижение теории угрозы КНР позволяет отвлечь внимание от таких проблем, как, в частности, дисфункциональная политическая система, экономический дисбаланс и социальные беспорядки.

Ранее Associated Press сообщило, что власти Соединенных Штатов использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем. По данным агентства, КНР остается самой большой проблемой для Вашингтона, а кризис вокруг Украины преподал США уроки, которые можно было бы применить при «поддержке» Тайваня. При этом отмечается, что Тайвань необходимо в полной мере вооружить заранее, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры