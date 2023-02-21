СМИ: США отвлекают внимание от своих проблем, раздувая тему угрозы КНР

Отмечается, что продвижение теории угрозы КНР позволяет отвлечь внимание от таких проблем, как, в частности, дисфункциональная политическая система, экономический дисбаланс и социальные беспорядки.

Ранее Associated Press сообщило, что власти Соединенных Штатов использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем. По данным агентства, КНР остается самой большой проблемой для Вашингтона, а кризис вокруг Украины преподал США уроки, которые можно было бы применить при «поддержке» Тайваня. При этом отмечается, что Тайвань необходимо в полной мере вооружить заранее, сообщает НСН.

