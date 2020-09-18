Постпред Белоруссии в ООН попробовал перекричать Тихановскую
Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал отключить трансляцию Светланы Тихановской, выступавшей перед Советом по правам человека ООН, сообщает агентство Reuters.
Амбразевич подчеркнул, что выступление Тихановской «ни по сути, ни по процедурной стороне» не имеет отношения к Совету по правам человека ООН.
«Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», — заявил белорусский постпред.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в своём выступлении о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для разрешения кризиса в республике.
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