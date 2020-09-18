Тихановская требует «международного вмешательства» по Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для разрешения кризиса в республики. С таким призывом она выступила в формате видеообращении на дебатах в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

Инициатор создания Координационного совета белорусской оппозиции, в частности, отметила, что мирных протестующих в городах незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из участников манифестаций умерли, передает RT.

Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на дискуссии о ситуации в республике призвал прервать трансляцию выступления Тихановской, поскольку её видеообращение не было предусмотрено процедурой мероприятия. Амбразевича заявил о неприемлемости выступления отдельных граждан Белоруссии .

