«Где деньги, Зин?» Проект Шойгу в Сибири оценили в сотни миллиардов рублей

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут стать промышленными кластерами и превратятся в «новые полюса притяжения» как для жителей России, так и для соотечественников, которые захотят перебраться в Сибирь из СНГ и дальнего зарубежья.

Так, по словам министра, промышленный центр «Медь и электротехника» может быть построен между Братском и Красноярском, в этом же районе может быть создан кластер «Алюминиевая долина», вокруг Лесосибирска – кластер «Лес и строительные материалы», а рядом с Канском – «углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья».

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что инициаторы «проекта» учитывают многие риски, но, кажется, переоценивают доступность трудовых и материальных ресурсов, которых потребуется немало.

«Потребуются не годы, а даже десятилетия. Подобные кластеры в основном в южной части Красноярского края, обозначенные министром обороны – это сотни миллиардов рублей государственных и частных инвестиций. Мне кажется, что здесь пока есть много вопросов, связанных с тем, правильно ли все друг друга понимают относительно представленных проектов», - отметил он.

По его словам, основные ограничения связаны с непростыми технологическими решениями, а также с кадровым вопросом – «трудоизбыточная» Москва строителями не поделится.