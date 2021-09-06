«Где деньги, Зин?» Проект Шойгу в Сибири оценили в сотни миллиардов рублей
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов уверен, что на строительство кластеров и городов между Братском и Красноярском уйдут десятилетия.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут стать промышленными кластерами и превратятся в «новые полюса притяжения» как для жителей России, так и для соотечественников, которые захотят перебраться в Сибирь из СНГ и дальнего зарубежья.
Так, по словам министра, промышленный центр «Медь и электротехника» может быть построен между Братском и Красноярском, в этом же районе может быть создан кластер «Алюминиевая долина», вокруг Лесосибирска – кластер «Лес и строительные материалы», а рядом с Канском – «углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья».
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что инициаторы «проекта» учитывают многие риски, но, кажется, переоценивают доступность трудовых и материальных ресурсов, которых потребуется немало.
«Потребуются не годы, а даже десятилетия. Подобные кластеры в основном в южной части Красноярского края, обозначенные министром обороны – это сотни миллиардов рублей государственных и частных инвестиций. Мне кажется, что здесь пока есть много вопросов, связанных с тем, правильно ли все друг друга понимают относительно представленных проектов», - отметил он.
По его словам, основные ограничения связаны с непростыми технологическими решениями, а также с кадровым вопросом – «трудоизбыточная» Москва строителями не поделится.
«Мне кажется, это будет одним из главных препятствий при реализации данного проекта, что возникнут именно ресурсные ограничения, связанные с отсутствием необходимого количества людей, которых в условиях демографического сжатия будут вымывать с других территорий, прежде всего с той же Сибири, а отнюдь не путем переселения населения из Московского региона, который упомянут в проекте как трудоизбыточный. Будет чувствоваться дефицит финансовых ресурсов, может быть, даже технологических каких-то решений»,- объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Климанов отметил, что существует также риск появления новых моногородов в будущем на территории предложенных кластеров, но такая перспектива не устроит создателей проекта.
«Риск появления новых моногородов, безусловно, существует, тем более это, как правило, объекты, создаваемые вокруг крупных месторождений полезных ископаемых или связанные с первичной переработкой природных ресурсов производства. Но в этой связи я почувствовал, что есть понимание как раз того, что нельзя допустить возникновений именно моногородов, поскольку говорится о необходимости активизации агломерационных эффектов, развития сопутствующих индустрий, сферы обслуживания. Вряд ли мы можем говорить, что такой риск не просчитывается при формировании данного проекта», - добавил он.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич сказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такие проекты не могут реализоваться на государственные средства, а бизнес о своем намерении строить что-то подобное в Сибири пока не заявлял.
«Пусть предлагает! Он что, на свои деньги это будет создавать? Пока бизнес не решит это делать, никто это делать не будет. Шойгу из бюджета Минобороны это будет делать? Где деньги, Зин? Принимайте решение, потом что? Из бюджета это будете финансировать? Смешно же», - отметила она.
По ее словам, на данный момент ни один из подобных индустриальных проектов не был успешно реализован.
«Пока ни один из них не был успешен. Построен новый алюминиевый завод у Богучанской станции, он на полную мощность не работает, спроса нет. Поэтому пусть Шойгу говорит все, что хочет. Экономика будет развиваться по экономическим законам, а если начнут все это строить из бюджета, вернется Советский Союз», - рассказала Зубаревич.
Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в том, что россияне добровольно захотят переехать в новые города в Сибири.
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