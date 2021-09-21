СМИ: Шойгу и Лавров в Госдуму не пойдут

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, скорее всего, не перейдут в Госдуму после выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, из первой пятерки лиц, которые возглавили федеральный список партии «Единая Россия», на работу в парламент может перейти защитник по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

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А вот смена рода деятельности главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой – «под вопросом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГосдума
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