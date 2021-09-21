СМИ: Шойгу и Лавров в Госдуму не пойдут
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, скорее всего, не перейдут в Госдуму после выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его данным, из первой пятерки лиц, которые возглавили федеральный список партии «Единая Россия», на работу в парламент может перейти защитник по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
А вот смена рода деятельности главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой – «под вопросом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Мишустин: МРОТ в России со следующего года превысит 13,6 тыс. рублей
- Советника-посланника посольства России в Великобритании вызвали в британский МИД
- Зеленского обвинили в неуважении к памяти жертв 11 сентября из-за кроссовок
- Федерация рестораторов и отельеров России предложила обнулить НДС для гостиниц
- СМИ: Шойгу и Лавров в Госдуму не пойдут
- Студент из Ирака был ранен при стрельбе в университете Перми
- Регионы РФ получат более 156 млрд рублей на пособия за первого ребёнка
- Суд в Петербурге приговорил убийцу пенсионеров из-за квартир к пожизненному сроку
- Минздрав: четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ
- Должность IT-омбудсмена появится в России до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru