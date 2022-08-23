Цинизм и коварство. В Госдуме не ждут от гарантий Запада Украине ничего хорошего

По мнению Чепы, интересы России в новых гарантиях снова учтены не будут. При этом, как убежден парламентарий, НАТО была и остается угрозой для России.

«Все делается, чтобы наших интересов нигде не было. И при этом Шольц [канцлер ФРГ – ред. НСН] заявляет, что НАТО никогда не была угрозой для России. Это цинично и смешно. Шольц говорил, что Германия гарантировала России, что Украина 30 лет не будет вступать в НАТО. Когда, где, что?… Это только слова», - утверждает Чепа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что еще до начала спецоперации России на Украине после совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции заверил его, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Также Шольц заявил, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозу для России. По его словам, на предложение Путина обсудить контроль над вооружениями НАТО и США ответили положительно. В связи с этим немецкий канцлер считает, что реальных причин для обострения ситуации на Украине не было.

Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины начала работу в начале июля. Ее сопредседателями являются Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Ранее Россия и Украина вели переговоры о возможном перемирии и о гарантиях безопасности для Украины, однако они были прекращены в мае.

