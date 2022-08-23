Цинизм и коварство. В Госдуме не ждут от гарантий Запада Украине ничего хорошего
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам в эфире НСН предположил, что в новых гарантиях безопасности для Украины может в том числе фигурировать ядерное оружие.
Поставки определенных видов оружия могут быть включены в гарантии безопасности для Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
О том, что до конца августа может состояться презентация наработок экспертной группы по гарантиям безопасности для Украины, ранее сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, это будет «очень мощный документ», передает «Укринформ». Ермак также сообщил, что некоторые «партнеры Киева» подтверждают готовность стать гарантами безопасности для Украины.
«Что они предложат – не знаю. Чем ситуация для Киева становится сложнее, тем изощрённые становится предложение. Может быть, Украина видит такими гарантиями поставки определенных видов оружия? В конце прошлого года Зеленский заявлял о необходимости создания ядерного оружия для Украины, которое будет являться гарантией безопасности для страны. Реакцией на такие заявления со стороны России стало начало специальной военной операции. Не было бы этих заявлений, этих действий – не было бы спецоперации», - считает депутат.
По мнению Чепы, интересы России в новых гарантиях снова учтены не будут. При этом, как убежден парламентарий, НАТО была и остается угрозой для России.
«Все делается, чтобы наших интересов нигде не было. И при этом Шольц [канцлер ФРГ – ред. НСН] заявляет, что НАТО никогда не была угрозой для России. Это цинично и смешно. Шольц говорил, что Германия гарантировала России, что Украина 30 лет не будет вступать в НАТО. Когда, где, что?… Это только слова», - утверждает Чепа.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что еще до начала спецоперации России на Украине после совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции заверил его, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Также Шольц заявил, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозу для России. По его словам, на предложение Путина обсудить контроль над вооружениями НАТО и США ответили положительно. В связи с этим немецкий канцлер считает, что реальных причин для обострения ситуации на Украине не было.
Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины начала работу в начале июля. Ее сопредседателями являются Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Ранее Россия и Украина вели переговоры о возможном перемирии и о гарантиях безопасности для Украины, однако они были прекращены в мае.
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