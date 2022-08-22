СМИ: Шольц сообщил Путину, что Украина не войдет в НАТО еще 30 лет
Канцлер Германии Олаф Шольц еще до начала спецоперации России обсуждал с лидером РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщает Die Welt.
Он заверил российского президента, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет. Он также отметил, что НАТО никогда не представляло угрозы для Москвы.
Канцлер не стал уточнять, когда именно проводил переговоры с Путиным.
В середине февраля 2022 года Шольц приезжал в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Напомним, на днях канцлер сообщил, что считает важными прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, особенно это ценно во время кризиса.
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