Пригожин рассказал, сколько солдат ВСУ уничтожила ЧВК «Вагнер»

Пригожин отметил, что «Вагнер» вступил в боевые действия 19 марта 2022 года. Потери ВСУ в результате боев с «музыкантами» составили 38 тысяч человек убитыми, уточнил основатель группы.

«Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», - добавил предприниматель.

Евросоюз 13 апреля внес ЧВК «Вагнер» в черный список. В Брюсселе считают, что группа причастна к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщает «Радиоточка НСН».

