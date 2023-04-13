Пригожин рассказал, сколько солдат ВСУ уничтожила ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о потерях украинской армии в битвах за Соледар и Артемовск (Бахмут). Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Пригожин отметил, что «Вагнер» вступил в боевые действия 19 марта 2022 года. Потери ВСУ в результате боев с «музыкантами» составили 38 тысяч человек убитыми, уточнил основатель группы.
«Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», - добавил предприниматель.
Евросоюз 13 апреля внес ЧВК «Вагнер» в черный список. В Брюсселе считают, что группа причастна к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru