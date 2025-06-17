«Поставить на колени?»: Сможет ли Трамп остановить «ядерный» конфликт с Ираном
Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за обострения на Ближнем Востоке и призвал всех срочно эвакуироваться из Тегерана. Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи завершило бы конфликт с Ираном, но США рассчитывают на переговоры.
Продолжается эскалация конфликта между Израилем и Ираном, которая все больше тревожит США. В ночь на 17 июня Тегеран начал новую волну ответных запусков ракет по Израилю. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не приведет к росту напряженности, а, напротив, может положить конец затяжному противостоянию между странами. СМИ уверены, что президент США Трамп наложил вето на такой план, но Нетаньяху открыто заявил, что не согласен на мирные переговоры.
ТРАМП И ЭВАКУАЦИЯ
На серьезность ситуации указывает тот факт, что американский лидер Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, который проходит в Канаде, из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Президент США также призвал всех эвакуироваться из Тегерана, не уточнив причин.
«Иран должен был подписать "сделку", которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!», - написал он в социальной сети Truth Social.
В его заявлении речь идет о соглашении по иранской ядерной программе. Трамп неоднократно угрожал Ирану «последствиями» и даже «уничтожением» в случае, если страна откажется от сделки.
Уточняется, что Трамп созывает Совет национальной безопасности, однако источники в Белом доме утверждают, что это еще не означает присоединения Вашингтона к атакам Израиля на Иран. По данным CNN, Трамп хочет как можно скорее организовать встречу с иранскими чиновниками, чтобы сделать Тегерану «последнее и решающее предложение» по ядерной сделке. На переговоры могут поехать спецпредставитель Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет The New York Times.
ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
Сам Трамп заявлял, что видит готовность Ирана сесть за стол переговоров. Если переговоры провалятся, у Трампа есть аргумент в виде ракет Massive Ordnance Penetrator, или GBU-57, которые весят — 30 000 фунтов — их может поднять только бомбардировщик B-2. Израиль не владеет ни таким оружием, ни таким бомбардировщиком.
Американская разведка уверена, что Иран не близок к созданию ядерного оружия, но если их ключевой объект – Фордо, не будет уничтожен, то Иран сохранит ключевое оборудование для создания бомбы.
При этом Axios утверждает, что Трамп уже задумался о передаче Израилю противобункерных бомб, необходимых для уничтожения подземного объекта по обогащению урана в Фордо, в качестве инструмента давления на Иран.
Анонимный собеседник издания пояснил, что Трамп понимает все важность этого объекта, который может стать «аргументом» в переговорах. Вашингтон на данном этапе не понимает, «удалось ли полностью поставить Иран на колени, чтобы они поняли: для сохранения страны они должны вступить в переговоры».
Израиль пытается не допустить появление ядерной бомбы у Ирана, но Тегеран откажется от исследований, только если ему нанесут тяжелое военное поражение, заявил НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
«Обе страны хотели бы ликвидировать главного регионального оппонента, но это пока только риторика. Выход Ирана из ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - примечание НСН.) может означать, что они готовы создавать атомное оружие, но более вероятно, что это стоит рассматривать как элемент дипломатического шантажа. Иран может полностью сдаться на милость США, только если его экономика и стратегические объекты будут уничтожены, тогда в стране может произойти смена высшего военного и политического руководства», - пояснил он.
Эксперт добавил, что ситуацией на Ближнем Востоке может воспользоваться Россия, чтобы примирить стороны.
РЕАКЦИЯ МИРА И РОССИИ
Реакция международного сообщества на атаки Израиля против Ирана является хорошим уроком для всех, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Москве на то, что израильские обстрелы не повлекли за собой введение санкций против государства и в целом встретили мало осуждения. По словам Пескова, в Кремле обратили на это внимание. Он отметил, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего.
Иран в ситуации с обстрелами своей территории со стороны Израиля действует в рамках права на самооборону, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Израиль должен проявить сдержанность по причине возможных опасных последствий от ударов по ядерным объектам Ирана.
Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Уточняется, что в ходе беседы стороны обсудили ирано-израильский конфликт. Эрдоган указал, что начавшаяся после нападения Израиля на Иран спираль насилия «ставит под угрозу безопасность всего региона».
Позднее главы МИД ряда арабских стран подписали совместное заявление, призывающее Израиль к прекращению боевых действий против Ирана. Заявление подписали министры иностранных дел Алжира, Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливии, Мавритании, Пакистана, Саудовской Аравии, Судана и Турции.
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