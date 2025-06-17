При этом Axios утверждает, что Трамп уже задумался о передаче Израилю противобункерных бомб, необходимых для уничтожения подземного объекта по обогащению урана в Фордо, в качестве инструмента давления на Иран.

Анонимный собеседник издания пояснил, что Трамп понимает все важность этого объекта, который может стать «аргументом» в переговорах. Вашингтон на данном этапе не понимает, «удалось ли полностью поставить Иран на колени, чтобы они поняли: для сохранения страны они должны вступить в переговоры».

Израиль пытается не допустить появление ядерной бомбы у Ирана, но Тегеран откажется от исследований, только если ему нанесут тяжелое военное поражение, заявил НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

«Обе страны хотели бы ликвидировать главного регионального оппонента, но это пока только риторика. Выход Ирана из ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - примечание НСН.) может означать, что они готовы создавать атомное оружие, но более вероятно, что это стоит рассматривать как элемент дипломатического шантажа. Иран может полностью сдаться на милость США, только если его экономика и стратегические объекты будут уничтожены, тогда в стране может произойти смена высшего военного и политического руководства», - пояснил он.

Эксперт добавил, что ситуацией на Ближнем Востоке может воспользоваться Россия, чтобы примирить стороны.

РЕАКЦИЯ МИРА И РОССИИ

Реакция международного сообщества на атаки Израиля против Ирана является хорошим уроком для всех, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Москве на то, что израильские обстрелы не повлекли за собой введение санкций против государства и в целом встретили мало осуждения. По словам Пескова, в Кремле обратили на это внимание. Он отметил, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего.

Иран в ситуации с обстрелами своей территории со стороны Израиля действует в рамках права на самооборону, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Израиль должен проявить сдержанность по причине возможных опасных последствий от ударов по ядерным объектам Ирана.