Если иранского верховного лидера Али Хаменеи убьют, то начнется драка за его место, на котором он уже слишком засиделся, заявил в беседе с НСН востоковед Евгений Сатановский.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поспорил с президентом США Дональдом Трампом о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Американский лидер опасается, что это приведет к эскалации конфликта, а израильский заявил телеканалу ABC, что такая операция закончит противостояние с Ираном. По словам Нетаньяху, Израиль не исключает убийство Хаменеи. Сатановский считает, что судьба 86-летнего иранского лидера куда больше интересует местных жителей, чем израильтян.