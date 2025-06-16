Сатановский высказался о возможной ликвидации аятоллы Хаменеи
Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет борьбу за власть в стране, рассказал НСН Евгений Сатановский.
Если иранского верховного лидера Али Хаменеи убьют, то начнется драка за его место, на котором он уже слишком засиделся, заявил в беседе с НСН востоковед Евгений Сатановский.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поспорил с президентом США Дональдом Трампом о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Американский лидер опасается, что это приведет к эскалации конфликта, а израильский заявил телеканалу ABC, что такая операция закончит противостояние с Ираном. По словам Нетаньяху, Израиль не исключает убийство Хаменеи. Сатановский считает, что судьба 86-летнего иранского лидера куда больше интересует местных жителей, чем израильтян.
«Стандартная ситуация, когда больного человека избирают на какой-то пост, потому что он скоро помрет, а он несколько десятков лет правит. Все уже заждались, когда рахбар (официальное название титула Али Хаменеи. - примечание НСН) умрет, это чрезвычайно старый человек, который потерял связь с действительностью. Кто его будет убирать? Скорее всего, ближайшее окружение, как всегда и бывает. Если Хаменеи ликвидируют, то начнется драка за его место. Так всегда происходит в монархиях, республиках, теократиях, это случается везде. Я помню, что его хоронили за последние 20 лет уже раз десять, а претенденты на его пост уже давно ушли в мир иной, а он все правит и правит с 1989 года, он уже засиделся», — заявил он.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев усомнился в разговоре с НСН, что Иран мог взломать систему ПВО Израиля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху допустил смену власти в Иране в ходе израильской операции
- В Москве задержан 18-летний юноша за попытку поджога призывного пункта
- Павел Дуров обвинил Le Monde в кампании против Telegram
- Путин поручил ввести во всех школах должность советника по воспитанию
- Россиянка Муртазаева выиграла золото ЧЕ по фехтованию в Генуе
- В Иране сообщили о сбитом израильском F-35 над Тебризом
- Трамп допустил возможность участия Китая во встречах G7
- ЕС не планирует возобновлять закупки газа из РФ даже после окончания конфликта
- Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи завершило бы конфликт с Ираном
- Концертный директор назвал Шамана отталкивающим и обвинил в «звездной болезни»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru