Израиль пытается не допустить появление ядерной бомбы у Ирана, но Тегеран откажется от исследований, только если ему нанесут тяжелое военное поражение, заявил НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

В ночь с 15 на 16 июня 2025 года Израиль в несколько волн нанес масштабные удары по инфраструктуре, военным и объектам по производству оружия в Иране. Число жертв израильских ударов превысило 220 человек. В ответ Иран нанес новый ракетный удар по Израилю, попав по жилому дому и обесточив центр Израиля. Эксперт уверен, что этот конфликт еще далек от своего завершения.