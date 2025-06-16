Названы условия полной капитуляции Ирана в конфликте с Израилем
Иран и Израиль хотели бы полностью ликвидировать друг друга, а примирить соперников на Ближнем Востоке могла бы Россия - если ещё будет, кого, рассказал НСН Василий Останин-Головня.
Израиль пытается не допустить появление ядерной бомбы у Ирана, но Тегеран откажется от исследований, только если ему нанесут тяжелое военное поражение, заявил НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
В ночь с 15 на 16 июня 2025 года Израиль в несколько волн нанес масштабные удары по инфраструктуре, военным и объектам по производству оружия в Иране. Число жертв израильских ударов превысило 220 человек. В ответ Иран нанес новый ракетный удар по Израилю, попав по жилому дому и обесточив центр Израиля. Эксперт уверен, что этот конфликт еще далек от своего завершения.
«Тель-Авиву были нужны гарантии, что ядерная сделка между США и Ираном не приведет к появлению атомной бомбы у последнего. А теперь первые лица Израиля хотят добиться полного уничтожения иранской ядерной программы. В ответ иранские лидеры пытаются убедить весь мир, что обогащение урана им необходимо только для мирного развития ядерной энергетики. Обе страны хотели бы ликвидировать главного регионального оппонента, но это пока только риторика. Выход Ирана из ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - примечание НСН.) может означать, что они готовы создавать атомное оружие, но более вероятно, что это стоит рассматривать как элемент дипломатического шантажа. Иран может полностью сдаться на милость США, только если его экономика и стратегические объекты будут уничтожены, тогда в стране может произойти смена высшего военного и политического руководства. Эскалация конфликта продолжается, ситуация куда серьезнее, чем весной-летом прошлого года», — отметил он.
Эксперт добавил, что ситуацией на Ближнем Востоке может воспользоваться Россия, чтобы примирить стороны.
«Россия пытается проводить сбалансированную политику: мы развиваем отношения и с Израилем, и с Ираном, и с Турцией, и с арабскими государствами Ближнего Востока. Нам будет тяжело сохранить такой подход, если конфликт продолжит развиваться. В перспективе мы можем стать одним из ключевых посредников для мирного урегулирования, если еще будет что урегулировать и между кем», — заключил он.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев усомнился, что Иран мог взломать израильские системы ПВО.
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